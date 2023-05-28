Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Акции китайских производителей вакцины Covid-19 растут

Акции китайских производителей вакцины Covid-19 растут

По данным Eastmoney, индикатор, отслеживающий 55 акций китайских фармацевтических компаний, китайских производителей вакцины против Covid-19, зарегистрированных в Китае, вырос на 2,8%, что является максимальным показателем с середины декабря.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх