Радомир Маркуш 11 декабря 2024 г., 17:55 Бандеровцы не скрывают, что драпать им придется до самого Днепропетровска Настоящий украинский нацист, комбат «Волков Да Винчи» Сергій Філімонов с надрывом в голосе рассказал на жовто-блакитном телеканале «ТСН новини» о катастрофе ВСУ под Покровском.