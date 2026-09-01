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Царьград

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Родион Газманов возражает против концертов Канье Уэста в России

Родион Газманов возражает против концертов Канье Уэста в России

Певец Родион Газманов выразил несогласие с концертом рэпера Канье Уэста 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге из-за связи артиста с нацистской символикой.

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