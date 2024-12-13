Новые тарифы ЖКХ на электроэнергию в Москве в 2025 году: что изменится и как это затронет жителей Ольга ВайленкоС 1 июля 2025 года в Москве вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, утвержденные Департаментом экономической политики и развития столицы.