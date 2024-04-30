Сотрудниками полиции оформлено и выдано оренбуржцам, пострадавшим от паводка, более 350 паспортов

Сотрудники отделов по вопросам миграции оперативно помогают всем пострадавшим от стихии. Для восстановления документов гражданам рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции.
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