В Совфеде указали на ограниченный потенциал Турции в переговорах по Украине

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФПресс-служба Совета Федерации РФ Хотя Турция остается удобной площадкой для переговоров, вовлеченность Анкары в конфликт на стороне Киева не позволяет ей быть посредником в урегулировании по Украине.