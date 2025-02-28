В Совфеде указали на ограниченный потенциал Турции в переговорах по Украине

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФПресс-служба Совета Федерации РФ Хотя Турция остается удобной площадкой для переговоров, вовлеченность Анкары в конфликт на стороне Киева не позволяет ей быть посредником в урегулировании по Украине.
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