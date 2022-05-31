Германия готова предоставить россиянам-противникам Путина визы в упрощенном режиме

Германия упростит выдачу виз выступающим против спецоперации России на Украине ФРГ упростит выдачу виз россиянам, выступающим против спецоперации на Украине Власти Германии собираются упростить выдачу виз критикам российской спецоперации на Украине, особенно если речь идет об ученых, активистах, сотрудниках НКО и журналистах.
