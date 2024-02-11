«Движение первых» проводит грантовый конкурс проектов для детей и молодежи

Российское «Движение первых» проводит грантовый конкурс по предоставлению субсидий из федерального бюджета для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию их досуга.
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