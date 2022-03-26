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Юрий Новиков: «Трактор» берет молоток и спокойно забивает гвоздь в стену. Смотреть тяжело, но в этом есть определенное искусство»

Юрий Новиков сравнил игру «Трактора» с забиванием гвоздя в стену.  – Чем интересна серия «Трактор» – «Салават Юлаев» (3-2)? – Не удивлен, что Челябинск выиграл пятый матч.

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