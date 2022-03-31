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Австралия вводит тариф в 35% на все товары, поставляемые из России и Белоруссии

Австралия вводит тариф в 35% на все товары, поставляемые из России и Белоруссии

Новые ограничения начнут действовать с 25 апреляАвстралия вводит тариф в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии и отменяет режим наибольшего благоприятствования в торговле с этими странами.

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