Австралия вводит тариф в 35% на все товары, поставляемые из России и Белоруссии

Новые ограничения начнут действовать с 25 апреляАвстралия вводит тариф в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии и отменяет режим наибольшего благоприятствования в торговле с этими странами.
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