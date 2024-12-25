Политнавигатор Российский сухогруз «Урса Майор» (большая медведица (латин.) был подорван в международных водах между Испанией и Алжиром.
Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
Ну и когда мы в Темзе "Посейдон" рванем, чтобы Биг-Бен в Темзу рухнул? Опять соплями умоемся, да очередную красную линию проведем? На президентском столе еще место для красных линий осталось?
Ответить
3 час.
ВА
Владимир Акулов
НАТО нагло наносит нам удары , а мы не отвечаем... У НАТО нет ни одной причины для прекращения войны.
Ответить
3 час.
Nikolay Stepanov
огромный провал наших спецслужб, которым до сих пор не предоставлены особые полномочия в борьбе со шпионажем, диверсиями и саботажем. В системе наказаний отсутствует смертная казнь за террор и измену - а чего хотеть от беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии