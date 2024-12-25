Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием

S Serg Ну и когда мы в Темзе "Посейдон" рванем, чтобы Биг-Бен в Темзу рухнул? Опять соплями умоемся, да очередную красную линию проведем? На президентском столе еще место для красных линий осталось?

ВА Владимир Акулов НАТО нагло наносит нам удары , а мы не отвечаем... У НАТО нет ни одной причины для прекращения войны.