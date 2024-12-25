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Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием

Британские диверсанты пустили на дно российский сухогруз с важным оборудованием

Политнавигатор Российский сухогруз «Урса Майор» (большая медведица (латин.) был подорван в международных водах между Испанией и Алжиром.

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Комментарии
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S
Serg
Ну и когда мы в Темзе &quot;Посейдон&quot; рванем, чтобы Биг-Бен в Темзу рухнул? Опять соплями умоемся, да очередную красную линию проведем?  На президентском столе еще место для красных линий осталось?
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
НАТО нагло  наносит  нам  удары  ,  а  мы  не  отвечаем...  У  НАТО  нет  ни  одной  причины для  прекращения  войны.
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3 час.
Nikolay Stepanov
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3 час.

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