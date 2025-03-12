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Опасности во дворах

Опасности во дворах

Отремонтированные дороги стали угрозой для маленьких детей и престарелых местных жителей. Сообщив об очередной укладке асфальта во дворах улицы Крымской, Игорь Ткаченко предупредил: «Прошу водителей не забывать, что обновленные межквартальные проезды пролегают вдоль дворовых территорий, где могут гулять дети, проходить люди старшего поколения» и призвал соблюдать скоростной режим.

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