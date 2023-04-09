Аргументы недели

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Зеленский упрекнул США, назвав сдачу Артёмовска величайшим поражением Америки

Зеленский упрекнул США, назвав сдачу Артёмовска величайшим поражением Америки

Украинский президент Владимир Зеленский назвал сдачу Артёмовска (в Киеве город называют Бахмут) величайшим поражением Америки.

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