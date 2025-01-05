Как за счет россиян процветает майнинговый бизнес в Абхазии, и не только

Сообщение о том, что Москва начинает бесплатные поставки электроэнергии в Абхазию по «гуманитарным соображениям», вызвало у патриотически настроенной общественности нашей страны раздражение, особенно, на фоне отказа Сухума от соглашения о защите российских инвестиций.