Как за счет россиян процветает майнинговый бизнес в Абхазии, и не только

Сообщение о том, что Москва начинает бесплатные поставки электроэнергии в Абхазию по «гуманитарным соображениям», вызвало у патриотически настроенной общественности нашей страны раздражение, особенно, на фоне отказа Сухума от соглашения о защите российских инвестиций.
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