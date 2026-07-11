Спутники засекли ремонт на ядерных объектах Ирана в обход договора с США Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран приступ.
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Спутники засекли ремонт на ядерных объектах Ирана в обход договора с США Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран приступ.
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