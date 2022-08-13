Жителей ряда регионов России ожидает аномальная жара

Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России об аномальной жаре на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Поволжье и южных регионах России сформируется под влиянием мощного антициклона в выходные дни.