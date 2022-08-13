Газета Труд

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Жителей ряда регионов России ожидает аномальная жара

Жителей ряда регионов России ожидает аномальная жара

Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России об аномальной жаре на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Поволжье и южных регионах России сформируется под влиянием мощного антициклона в выходные дни.

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