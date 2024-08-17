Международные институты пора реформировать — глава МИД Индии

Многочисленные мировые конфликты особым образом отражаются на странах глобального Юга, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 17 августа в ходе виртуального саммита «Голос глобального Юга».
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