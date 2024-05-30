Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств нападения на несовершеннолетнюю в Московской области

В одном из телеграм-каналов сообщается, что в городе Долгопрудном уроженец одной из центральноазиатских стран дважды нападал на одну и ту же 17-летнюю девушку, намереваясь совершить преступление против ее половой неприкосновенности.
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