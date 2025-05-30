Дагделен: отказ США от идеи Украины в НАТО станет ключом к завершению конфликта

Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен в своем аккаунте в соцсети X заявила, что ключом к урегулированию конфликта на Украине может стать отказ США от вступления Украины в НАТО.
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