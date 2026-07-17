Шулика: систему обратной связи с военнослужащими улучшат при помощи ИИ

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева и замминистра обороны РФ Виталий Шулика доложили главе оборонного ведомства о совершенствовании системы обратной связи с военнослужащими и членами их семей.
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