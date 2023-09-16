Где смотреть Пари НН – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, сыграют Пари НН и Спартак в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».