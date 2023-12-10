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Культуромания

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Кинокритик Питер Дебрюге представил список лучших фильмов уходящего года

Кинокритик Питер Дебрюге представил список лучших фильмов уходящего года

Кинокритик Variety Питер Дебрюге составил список 10 лучших фильмов 2023 года. В тройке лидеров — картины «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Цыпленок для Линды!» (режиссеры Себастьен Лоденбах и Мария Кьяра Малта).

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