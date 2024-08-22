Пентагон допустил удары ВСУ американским оружием по Курской области

ИЗВЕСТИЯ Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 22 августа заявила, что использование американского вооружения для ударов ВСУ по Курской области не противоречит проводимой Вашингтоном политике.
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