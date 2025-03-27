Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Заставит ли Астана замолчать русскую артиллерию?

Заставит ли Астана замолчать русскую артиллерию?

Наши враги считают, что нащупали «ахиллесову пяту» Сухопутных войск России и надавили на неё не без участия казахстанского руководства Совсем не производственная проблема На первый взгляд эта новость касается лишь проблем российской промышленности.

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Комментарии
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Андрей
Наши &quot;партнеры&quot; и члены СНГ, ОДКБ и пр. четко выполняют санкции в отношении России или все же не четко?
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