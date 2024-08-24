Правительство одобрило продление сроков для результатов ЕГЭ участников СВО

Законопроект об исключении из срока действия результатов ЕГЭ периода участия гражданина в специальной военной операции поддержало правительство России, 24 августа со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства заключение правительства сообщает ТАСС.
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