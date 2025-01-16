В Горячем Ключе обсудили развитие казачества

Участие в Совете атаманов Горячеключевского районного казачьего общества принял заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края 16 января в своем Telegram-канале.
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