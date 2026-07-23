После удаления из AppStore и Google Play cпрос на скачивание VK и Max резко вырос

Удаление VK и Max из App Store и Google Play неожиданно подстегнуло интерес к приложениямПосле исчезновения мессенджера Max из Google Play и ряда сервисов VK из App Store число запросов на скачивание приложений заметно выросло, как пишет КоммерсантъПо данным сервиса «Вордстат», в первые три дня после удаления Max количество поисковых запросов увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.