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После удаления из AppStore и Google Play cпрос на скачивание VK и Max резко вырос

После удаления из AppStore и Google Play cпрос на скачивание VK и Max резко вырос

Удаление VK и Max из App Store и Google Play неожиданно подстегнуло интерес к приложениямПосле исчезновения мессенджера Max из Google Play и ряда сервисов VK из App Store число запросов на скачивание приложений заметно выросло, как пишет КоммерсантъПо данным сервиса «Вордстат», в первые три дня после удаления Max количество поисковых запросов увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

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