Собаки МЧС помогли спасти женщину под руинами в Мьянме

Успешную спасательную операцию в городе Мандалай, Мьянма, извлекая женщину из-под обрушившихся конструкций после землетрясения, провели сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и их коллеги из Китая.
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