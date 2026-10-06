Мишустин рассказал, где в России применяют беспилотники

Беспилотники уже выходят на дороги России для перевозки пассажиров и доставки товаров. Об этом на форуме «Цифровые решения» рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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