Купянск: Генштаб ВСУ понимает, что город не удержать и готовится превратить его в «огненный мешок»

ВСУ оборудовали цепь укреплений и огневых точек в многоэтажных домах Александр Ситников Фото: AP/TASS Наши бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.