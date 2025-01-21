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Царьград

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Трамп приостановил помощь странам: Россию это не затронет, для Украины - удар

Трамп приостановил помощь странам: Россию это не затронет, для Украины - удар

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал указ Трампа о приостановке помощи иностранным государствам на 90 дней.

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