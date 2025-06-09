Через неделю после медийной акции террористического режима Зеленского, становится очевидно, что его текущая задача заключается в том, чтобы вызывать огонь России на Украину и под этим огнем удерживать власть и вытягивать деньги и оружие у стран НАТО, проводить "чеченизацию" Украины в плохом смысле, создавая у России террористическое подбрюшье (https://t.