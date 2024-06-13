Глава Рослесхоза: Забайкалье провалило подготовку к пожароопасному сезону

Забайкалье полностью провалило работу и не справилось с прохождением весеннего лесопожарного сезона - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников на состоявшемся 13 июня в Хабаровске совещании с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.
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