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Глава Рослесхоза: Забайкалье провалило подготовку к пожароопасному сезону

Глава Рослесхоза: Забайкалье провалило подготовку к пожароопасному сезону

Забайкалье  полностью провалило работу и не справилось с прохождением весеннего лесопожарного сезона - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников на состоявшемся 13 июня в Хабаровске совещании с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

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