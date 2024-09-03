Врачи Мясников и Калинкин рассказали, помогут ли алкоголь и молоко улучшить качество сна

Качество сна — важный аспект, от которого зависит общее состояние здоровья человека. В программе «О самом главном» доктор Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин обсудили, какие рекомендации по улучшению сна действительно полезны, а какие можно считать мифами.
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