Претензии, которые выдвинул диктатору Владимиру Зеленскому миллиардер Илон Маск, куда более весомее того, что озвучивает президент США Дональд Трамп.
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