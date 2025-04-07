В ХМАО продают лицензии на нефтяные месторождения в арктической зоне

В Ханты-Мансийском автономном округе объявили аукционы по продаже лицензий на право пользования недрами трех нефтяных месторождений, которые расположены в Белоярском районе, который входит в арктическую зону региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии