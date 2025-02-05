Трамп негодует: В наследство от демократов ему достались «жертвы ЕГЭ»

В России пока еще читать умеют, но «Аврору» от «Титаника» уже не отличают, а птицу додо считают символом Святого Духа Андрей Захарченко Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Снегуров Дмитрий Казаков Сергей Комков Тут внезапно выяснилось, что американские восьмиклассники в подавляющем большинстве фактически не умеют читать и самостоятельно считать.