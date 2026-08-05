ВС России нанесли массированный удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы. Что известно о последствиях атаки?

Вооруженные силы (ВС) России этой ночью нанесли массированный удар по складам и логистическим центрам в Киеве и области, через которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали оружие, военные грузы и беспилотники.
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