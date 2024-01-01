13 детей родились в Иркутской области в новогоднюю ночь

В Иркутской области в новогоднюю ночь родились 13 малышей: семь мальчиков и шесть девочек. Как рассказал ио министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, в том числе врачи областного перинатального центра в ночь на 1 января 2024 года приняли трех мальчиков.
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