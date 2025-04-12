В "Динамо" объяснили допинг-контролем опоздание вратаря Магомедова на автобус

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов после победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что голкипер Тимур Магомедов опоздал на автобус из-за прохождения допинг-процедуры.
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