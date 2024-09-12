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РИА Новости: У главаря РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве

РИА Новости: У главаря РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве

У заочно осужденного главаря запрещенной в России организации РДК* Капустина** обнаружили и изъяли два вида оружия в Москве, сообщает агентство РИА Новости.

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