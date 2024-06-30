Генменеджер «Юты»: Сергачёв окажет большое влияние на Бута и Симашева как лидер

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг высказался о российском защитнике Михаиле Сергачёве. «Он защитник номер один, и именно это стало причиной сделки, потому что мы хотели забрать такого защитника, который может играть много минут.
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