«Мне все равно, с кем работать»: Лоза снизошел до выступления вместе с SHAMAN

Прежде часто звезд шоу-бизнеса отказывались выступать на одной сцене с Ярославом ДроновымВ последнее время часто начали ходить слухи, что часть российских знаменитостей от шоу-бизнеса не желают выступать в мероприятиях, если в списке участников числится Ярослав Дронов, известный под творческим именем SHAMAN.