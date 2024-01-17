«Мне все равно, с кем работать»: Лоза снизошел до выступления вместе с SHAMAN

Прежде часто звезд шоу-бизнеса отказывались выступать на одной сцене с Ярославом ДроновымВ последнее время часто начали ходить слухи, что часть российских знаменитостей от шоу-бизнеса не желают выступать в мероприятиях, если в списке участников числится Ярослав Дронов, известный под творческим именем SHAMAN.
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