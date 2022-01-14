Происшествия

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В Свердловской области инспекторы ДПС помогли семейной паре из Магнитогорска, у которой машина сломалась на трассе под Нижним Тагилом

В Свердловской области инспекторы ДПС помогли семейной паре из Магнитогорска, у которой машина сломалась на трассе под Нижним Тагилом

Накануне, раним утром в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступила информация о том, что на выезде из города Нижний Тагил в сторону поселка Черноисточинск прямо на полосе проезжей части находится автомобиль без движения и обозначений при наличии знака аварийной остановки.

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