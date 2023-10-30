Если проблемы миграции пустить на самотек, то неизвестно, кто вскоре станет править Россией

Erl Schweizer

Любой человек, русский, узбек, таджик в ситуации, когда он добросовестно трудится, а вознаграждение получает меньше, чем получают другие за такую же работу, накапливает в себе ненависть. Оскорби человека десять раз - у него появится ненависть. Почти все люди так устроены. В среднеазиатских республиках примерно 5 миллионов русских. Унизил мигранта в России - гарантированно будет унижен русский в Средней Азии. Почему мигранты возмущаются? Они приехали работать, но, чтобы работать, надо где-то жить, на что-то жить. Эта часть вопроса кого-то волнует? Нет. Ну ладно, мы, простые люди ошибаемся, но ведь есть думцы (слово то какое), сенаторы, не голодные люди, выспавшиеся, очень хорошо нажравшиеся, неужели они по-прежнему считают: "Мигранты работают, а как они устроились - это к щуке, по ее велению, мигранта хотению все будет у мигранта зашибись". Есть Совет Национальностей? Нет, просрали, но почему же до сих пор разрушаем, но даже не пытаемся сохранить все лучшее из СССР?