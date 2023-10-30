Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Если проблемы миграции пустить на самотек, то неизвестно, кто вскоре станет править Россией

Если проблемы миграции пустить на самотек, то неизвестно, кто вскоре станет править Россией

В России в последнее время нарастает угрожающая ситуация с мигрантами — об этом говорят не только случаи разбоев в разных городах, которые еще и публикуются самими преступниками в сети, но и усиление иерархической вертикали в таких сообществах.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Любой человек, русский, узбек, таджик в ситуации, когда он добросовестно трудится, а вознаграждение получает меньше, чем получают другие за такую же работу, накапливает в себе ненависть. Оскорби человека десять раз - у него появится ненависть. Почти все люди так устроены. В среднеазиатских республиках примерно 5 миллионов русских. Унизил мигранта в России - гарантированно будет унижен русский в Средней Азии. Почему мигранты возмущаются? Они приехали работать, но, чтобы работать, надо где-то жить, на что-то жить. Эта часть вопроса кого-то волнует? Нет. Ну ладно, мы, простые люди ошибаемся, но ведь есть думцы (слово то какое), сенаторы, не голодные люди, выспавшиеся, очень хорошо нажравшиеся, неужели они по-прежнему считают: &quot;Мигранты работают, а как они устроились - это к щуке, по ее велению, мигранта хотению все будет у мигранта зашибись&quot;. Есть Совет Национальностей? Нет, просрали, но почему же до сих пор разрушаем, но даже не пытаемся сохранить все лучшее из СССР?
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