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Почти 28 тонн мяса "непонятного" происхождения запретили ввозить в Приморье

Почти 28 тонн мяса "непонятного" происхождения запретили ввозить в Приморье

В Приморье пытались ввезти около 28 тонн мяса непонятного происхождения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому края и Сахалинской области принято решение приостановить поставку из-за нарушения требований, сообщает ИА UssurMedia.

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