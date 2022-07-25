Почти 28 тонн мяса "непонятного" происхождения запретили ввозить в Приморье

В Приморье пытались ввезти около 28 тонн мяса непонятного происхождения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому края и Сахалинской области принято решение приостановить поставку из-за нарушения требований, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции
- В Алтайском крае снайперы и гранатометчики мотострелкового соединения ЦВО отрабатывают методики стрельбы из СВД и РПГ-7В
- Военнослужащие ЮВО и юнармейцы Ростовской области почтили память летчика-героя Михаила Дмитриева
Свежие комментарии