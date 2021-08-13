Почта России выходит на рынок проведения опросов

Почта России запустила новую услугу — проведение опросов населения для компаний и госструктур. Благодаря беспрецедентно широкой сети присутствия Почта сможет собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны — в том числе тех, кто не пользуется интернетом, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО "Почта России".