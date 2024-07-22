Chery Tiggo 7 Pro Max: как обновился российский бестселлер

Почти ровно год назад обновился флагман марки Chery — Tiggo 8 Pro Max, а теперь настала «младшего» кроссовера с цифрой «7» в названии, который уже успел закрепиться на российском рынке в статусе бестселлера.
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