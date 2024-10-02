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Алексей Зинченко: Открыты двери самого молодежного форума!

Алексей Зинченко: Открыты двери самого молодежного форума!

Открыты двери самого молодежного форума! Запустили площадку «ТАВРИЧЕСКОГО БРИЗА», которые объединил 200 ребят от 14 до 18 лет со всего Крыма! Здесь лидеры НКО, общественных и спортивных объединений, волонтеры, юные журналисты.

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