Алексей Зинченко: Открыты двери самого молодежного форума!

Открыты двери самого молодежного форума! Запустили площадку «ТАВРИЧЕСКОГО БРИЗА», которые объединил 200 ребят от 14 до 18 лет со всего Крыма! Здесь лидеры НКО, общественных и спортивных объединений, волонтеры, юные журналисты.
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