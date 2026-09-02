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Вечерний Новосибирск

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Полетные кресла за 3 миллиона закупит новосибирский автоколледж

Полетные кресла за 3 миллиона закупит новосибирский автоколледж

Новосибирский автотранспортный колледж закупит полетные кресла для студентов. Аукцион разместили на сайте госзакупок 1 сентября.

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